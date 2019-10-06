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В Австрії на курорті чоловік убив п'ять осіб

Новини » Надзвичайні події    06.10.2019 - 15:30
В Австрії на курорті чоловік убив п'ять осіб
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

Інцидент стався на австрійському гірськолижному курорті Кітцбюель

На австрійському гірськолижному курорті Кітцбюель (федеральна земля Тіроль) у неділю, 6 жовтня, чоловік убив п'ятьох людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аbcnews.

Повідомляється, що місцевий 25-річний житель вранці в неділю прийшов в будинок до своєї колишньої дівчини. Він застрелив свою колишню подругу, її батьків, брата і її нового хлопця.

Після скоєння вбивства чоловік здався поліції. У нього був вилучений пістолет. Чоловік зізнався у скоєнні злочину.

Нагадаємо, в Австрії у місті Санкт Йодок стався вибух у продуктовому магазині, в результаті чого постраждали щонайменше дев'ять осіб, ще одна - зникла безвісти. Вибух стався в 11:20 за місцевим часом (12:20 за київським часом), її причина досі не відома. За неофіційною версією, один із співробітників просвердлив газову трубу в магазині.

Додамо, у столиці Австрії Відні загинула 29-річна жінка з-за вибуху газу і обвалу декількох поверхів житлового будинку. За попередньою інформацією, вибух стався в результаті витоку газу. Також, відомо, що біля будинку утворився кратер.

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