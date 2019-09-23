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В Австрии произошел взрыв в супермаркете, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 15:37
В Австрии произошел взрыв в супермаркете, есть пострадавшие
Фото: место происшествия (twitter.com/BreakingItalyNe)

По неофициальной версии, один из сотрудников просверлил газовую трубу в магазине

В Австрии в городе Санкт Йодок произошел взрыв в продуктовом магазине, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек, еще один - пропал без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету Tiroler Tageszeitung.

Как сообщается, взрыв произошел в 11:20 по местному времени (12:20 по киевскому времени), его причина до сих пор не известна. По неофициальной версии, один из сотрудников просверлил газовую трубу в магазине.

В результате происшествия троих раненых доставили в больницы. В данный момент экстренные службы готовятся к транспортировке еще шести человек.

"Никого из пострадавших не требуется доставлять в реанимацию", - заявил представитель службы спасения.

Специалисты продолжают ликвидацию огня и разбор завалов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время предвыборного выступления президента Афганистана в Кабуле взорвалась бомба. В результате взрыва погибли не менее 24 человек.

Кроме того, в столице Венесуэлы произошел взрыв в одном из ресторанов, в результате которого пострадали по меньшей мере два человека. По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

В Афганистане от действий военных погибли более 30 гражданских Число жертв взрыва бомбы в Афганистане достигло почти 40
Новости Украины АвстрияпроисшествиеВзрыв
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