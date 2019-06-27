В результате взрыва в Вене погиб один человек

Фото: взрыв в Вене (twitter.com/Werenfried Ress)

Во время поисково-спасательной операции нашли тело погибшей

В столице Австрии Вене погибла 29-летняя женщина из-за взрыва газа и обвала нескольких этажей жилого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийское издание Die Presse.

По информации издания Die Presse, спасатели полагают, что под обломками находится еще один человек и они пытаются помочь ему. В результате взрыва травмы получили более десяти человек, а четверо из них получили тяжелые ранения.

По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа. Также, известно, что возле дома образовался кратер.

Как сообщало РБК-Украина 26 июня, сильный взрыв, который разрушил несколько этажей многоквартирного дома, произошел в районе улиц Pressgasse и Schäffergasse в центре Вены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Казахстане в городе Арысь на складе воинской части произошел взрыв. В результате происшествия пострадали 165 человек. По данным управления Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 70 человек, 45 из них госпитализированы. Премьер-министр страны Аскар Мамин сообщил о гибели трех человек.