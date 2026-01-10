Австралію охопили масштабні пожежі: десятки тисяч домівок без світла, є зниклі люди

Влада отримала надзвичайні повноваження

Оголошення стану стихійного лиха надає уряду розширені повноваження для боротьби з вогнем. Зокрема, влада може примусово евакуйовувати населення, обмежувати пересування регіоном та реквізувати приватну власність для ліквідації наслідків пожеж.

Прем'єр-міністр штату Вікторія Жасінта Аллан наголосила, що пожежі поширюються надзвичайно швидко, а головним пріоритетом для влади залишається збереження людських життів.

Зниклі люди та тисячі знеструмлених домівок

Станом на ранок троє осіб, чоловік, жінка та дитина, вважаються зниклими безвісти. Попри те, що пік спеки у регіоні поступово спадає, ситуація залишається критичною через тривалу посуху, яка тривала більшу частину 2025 року.

Внаслідок пожеж без електроенергії залишилися близько 38 тисяч домівок та підприємств. Вогонь уже знищив понад 130 споруд і випалив понад 300 тисяч гектарів чагарників.

Найбільша пожежа та масштаб руйнувань

Найпотужніший осередок займання зафіксовано поблизу міста Лонгвуд, за 112 км від Мельбурна. Там вогонь знищив близько 130 тисяч гектарів територій, включно з виноградниками та сільськогосподарськими угіддями.

Загалом у штаті залишаються активними щонайменше 10 великих пожежних осередків. За інтенсивністю ці пожежі вже порівнюють з катастрофічним "Чорним літом" 2019-2020 років.

Реакція влади та прогноз розвитку ситуації

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе назвав погодні умови "екстремальними та небезпечними" та підтвердив, що значна частина Вікторії офіційно оголошена зоною лиха.

Через загрозу життю людей десятки населених пунктів евакуйовано, а національні парки та кемпінги закриті. Попередження про пожежну небезпеку та аномальну спеку діють також у сусідньому штаті Новий Південний Уельс.

Природні аномалії по всій Австралії

Поки Вікторія бореться з масштабними пожежами, інші регіони країни стикаються з протилежними стихійними явищами:

Новий Південний Уельс - у передмістях Сіднея зафіксовано один із найспекотніших днів за останні роки;

Квінсленд - оголошено попередження про повені через наближення тропічного циклону з Коралового моря.

Вчені зазначають, що Вікторія є одним із найбільш пожежонебезпечних регіонів світу. За їхніми словами, дим від пожеж цього сезону вже досяг берегів Аргентини, що свідчить про глобальний масштаб екологічної катастрофи.