Число жертв лесного пожара в Австралии возросло

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Уже известно о четырех погибших

Австралийские власти заявили, что число погибших в результате лесных пожаров возросло до четырех. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что тело 58-летнего мужчины было найдено в северном Новом Южном Уэльсе (NSW) в четверг, спустя несколько дней после того, как в регионе начались пожары.

Спасатели все еще борются с более чем 120 пожарами в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде. Местные жители в Западной Австралии предупреждены об очень опасных условиях, им предложили покинуть свои дома.

Сообщается, что полиция обвинила 16-летнего юношу в умышленном поджоге, который спровоцировал масштабный пожар.

Полиция Квинсленда сообщила, что предполагаемый поджог разрушил 14 домов в окрестностях города Йеппун, в 650 км (400 милях) к северу от Брисбена.

Ранее сообщалось, что в восточной Австралии два человека были найдены мертвыми во время бушующих лесных пожаров.

РБК-Украина писало, что в результате лесного пожара на севере австралийского штата Новый Южный Уэльс могли погибнуть сотни коал.