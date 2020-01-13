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Температура океана достигла рекордного уровня

Новости » Общество     13.01.2020 - 22:27
Температура океана достигла рекордного уровня
Иллюстративное фото (Travelask)

Потепление океана приводит к повышению уровня моря

Температура океана в 2019 году достигла рекордного показателя, что свидетельствует о глобальном потеплении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщил профессор Джон Абрахам из Университета Святого Томаса в Миннесоте (США), последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры окена. По его словам, потепление океанов приводит к более сильным штормам и нарушает круговорот воды, что означает больше наводнений, засух и лесных пожаров, а также повышение уровня моря.

"Океаны - это именно то, что говорит вам о том, как быстро прогревается Земля. Мы обнаружили, что 2019 год был не только самым теплым годом за всю историю наблюдений, он продемонстрировал самый большой однолетний прирост за все десятилетие", - сказал Абрахам.

Ученые ожидают, что к концу столетия повышение уровня моря составит около одного метра, что приведен к переселению около 150 миллионов человек по всему миру.

Напомним, в декабре саммит ООН по климату призвал принять более серьезные обязательства в 2020 году. Делегации длительное время не могли договориться по итоговой декларации, в результате чего конференция была продлена почти на два дня.

Ранее РБК-Украина писало, что таяние льда Гренландии увеличилось в семь раз в период с 1992 по 2018 года. К концу 21 века это приведет к повышению уровня Мирового океана на 7 см.

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