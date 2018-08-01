Австралійські вчені попереджають про зростання смертності від спеки до 2080 року

В Австралії смертність від спеки зросте на 471% у порівнянні з 1971-2010 роками

Вчені Університету Монаша в Мельбурні (Австралія) прийшли до висновку, що число загиблих від спеки до 2080 року може вирости в Австралії, Європі та США, якщо населення не пристосується до антропогенного зміни клімату. Про це повідомляє науковий журнал Plos Medicine.

Зокрема, для оцінки числа смертей від спеки в 20 країнах з 2031 по 2080 рік експерти створили модель з урахуванням обсягів парникових газів при спалюванні палива, щільності населення і методів боротьби з потеплінням.

Прогнози свідчать, що в Австралії - в Сіднеї, Мельбурні та Брісбені - смертність від спеки зросте на 471% у порівнянні з 1971-2010 роками.

Крім того, зросте число жертв спеки в Канаді, Індії, Греції та Японії, а ситуацію погіршать зростання вологості і учеліченіе числа лісових пожеж.

Професор Лондонської школи гігієни і тропічної медицини Антоніо Гаспарріні вважає, що наслідки від аномальної спеки можуть бути значно скорочені при дотриманні Паризької угоди по клімату.

Нагадаємо, дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США свідчать, що в усьому світі середина літа виявилася нестерпно спекотною. Протягом липня дослідники зафіксували більше 118 випадків історичних рекордів аномального підвищення температури.

Як писало РБК-Україна, в Японії 125 чоловік померли за місяць від небувалої спеки. Також понад 57 тисяч японців звернулися за медичною допомогою з симптомами теплового удару.