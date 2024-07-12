В Австралії заарештували військовослужбовицю за шпигунство на користь Росії

Слідчі стверджують, що подружжя - обидва громадяни Австралії російського походження - отримало матеріали Австралійських сил оборони (ADF), щоб поділитися ними з Москвою. Однак австралійська поліція стверджує, що "жодної суттєвої компрометації" військових секретів виявлено не було.

Це перший випадок, коли суворіші закони про іноземне втручання, запроваджені в Австралії у 2018 році, були використані для висунення звинувачень у шпигунстві.

Кіра Корольова, 40-річна рядова армії, та її 62-річний чоловік Ігор Корольов постали перед судом у Брісбені за одним обвинуваченням у підготовці до злочину шпигунства, що передбачає максимальний термін тюремного ув'язнення в 15 років.

Комісар Федеральної поліції Австралії Ріс Кершоу розповів, що пара прожила в Австралії понад десять років до передбачуваного правопорушення, і обидва стали громадянами кілька років тому.

Ігор працював самозайнятим робітником, а Кіра була техніком з інформаційних систем в армії, для чого, за словами поліцейських, у неї був допуск.

Кершоу стверджує, що вона таємно вирушила в Росію, перебуваючи у відпустці в ADF, а потім доручила Ігорю отримати доступ до її робочого рахунку і відправити секретні матеріали, щоб вона могла переслати їх російській владі.