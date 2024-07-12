UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Австралії заарештували військовослужбовицю за шпигунство на користь Росії

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Австралійську військовослужбовицю та її чоловіка було заарештовано за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Слідчі стверджують, що подружжя - обидва громадяни Австралії російського походження - отримало матеріали Австралійських сил оборони (ADF), щоб поділитися ними з Москвою. Однак австралійська поліція стверджує, що "жодної суттєвої компрометації" військових секретів виявлено не було.

Це перший випадок, коли суворіші закони про іноземне втручання, запроваджені в Австралії у 2018 році, були використані для висунення звинувачень у шпигунстві.

Кіра Корольова, 40-річна рядова армії, та її 62-річний чоловік Ігор Корольов постали перед судом у Брісбені за одним обвинуваченням у підготовці до злочину шпигунства, що передбачає максимальний термін тюремного ув'язнення в 15 років.

Комісар Федеральної поліції Австралії Ріс Кершоу розповів, що пара прожила в Австралії понад десять років до передбачуваного правопорушення, і обидва стали громадянами кілька років тому.

Ігор працював самозайнятим робітником, а Кіра була техніком з інформаційних систем в армії, для чого, за словами поліцейських, у неї був допуск.

Кершоу стверджує, що вона таємно вирушила в Росію, перебуваючи у відпустці в ADF, а потім доручила Ігорю отримати доступ до її робочого рахунку і відправити секретні матеріали, щоб вона могла переслати їх російській владі. 

Шпигуни РФ у західних країнах

Раніше в Румунії затримали шпигуна, який передавав Москві секретні дані щодо військової допомоги, призначеної для України. За наявною інформацією, він збирав відомості про характеристики та кількість озброєння, а також маршрути його доставки.

Одночасно в Австрії за підозрою у шпигунстві на користь Росії було заарештовано колишнього офіцера Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом. Австрійська влада поки не розголошує подробиці справи, але повідомляється, що вона могла мати доступ до інформації про діяльність російських спецслужб на території країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАвстралія