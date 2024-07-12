В Австралии арестовали военнослужащую за шпионаж в пользу России

Следователи утверждают, что супруги - оба граждане Австралии российского происхождения - получили материалы Австралийских сил обороны (ADF), чтобы поделиться ими с Москвой. Однако австралийская полиция утверждает, что "никакой существенной компрометации" военных секретов выявлено не было.

Это первый случай, когда более строгие законы об иностранном вмешательстве, введенные в Австралии в 2018 году, были использованы для выдвижения обвинений в шпионаже.

Кира Королева, 40-летняя рядовая армии, и ее 62-летний муж Игорь Королев предстали перед судом в Брисбене по одному обвинению в подготовке к преступлению шпионажа, которое предусматривает максимальный срок тюремного заключения в 15 лет.

Комиссар Федеральной полиции Австралии Рис Кершоу рассказал, что пара прожила в Австралии более десяти лет до предполагаемого правонарушения и оба стали гражданами несколько лет назад.

Игорь работал самозанятым рабочим, а Кира была техником по информационным системам в армии, для чего, по словам полицейских, у нее был допуск.

Кершоу утверждает, что она тайно отправилась в Россию, находясь в отпуске в ADF, а затем поручила Игорю получить доступ к ее рабочему счету и отправить секретные материалы, чтобы она могла переслать их российским властям.