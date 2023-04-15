В Австралії заарештували чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Китаю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Австралієць, який нещодавно повернувся з Китаю, був заарештований у Сіднеї та звинувачений в іноземному втручанні. Він постане в суботу перед місцевим судом Паррамати, де йому буде пред'явлено звинувачення у безрозсудному іноземному втручанні.

У заяві поліції йдеться, що арешт був частиною спільного розслідування зі спецслужбами. Чоловік, ім'я якого у заяві поліції не називається, веде бізнес за кордоном і нещодавно повернувся до Австралії.

Підозрюваний був консультантом з цифрового маркетингу та маркетингу даних з досвідом роботи в рекламній індустрії у Китаї, Сінгапурі та Австралії. У Китаї він працював із 2011 року.

У заяві поліції стверджується, що з ним зв'язалася людина нібито з аналітичного центру. Потім йому запропонували гроші за отримання інформації про австралійську оборону, економічну та національну безпеку.

У поліції впевнені, що підозрюваний склав низку звітів для окремих осіб та отримав оплату за них.