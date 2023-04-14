Китайська компанія купила мідь із окупованої Росією території України, - Reuters

Китайська компанія купила зливки мідних сплавів на суму не менше 7,4 млн доларів на заводі в окупованому Росією регіоні України, на який поширюються західні санкції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Китай не вводив жодних обмежень на торгівлю з Росією, але Сполучені Штати пригрозили внести до чорного списку компанії по всьому світу за порушення своїх санкцій і застерегли Пекін від постачання до Москви товарів, заборонених правилами експорту США.

Митна інформація, отримана від одного постачальника даних про комерційну торгівлю та звірена з двома іншими, дає одні з перших свідчень про торгівлю Китаю з окупованими Росією регіонами України з початку війни 24 лютого 2022 року.

Згідно з даними, китайська фірма Quzhou Nova закупила не менше 3220 тонн мідного сплаву в злитках на загальну суму 7,4 млн доларів у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.

Завод розташований у Донецькій області на сході України, неподалік кордону з Луганською областю. І Донецька, і Луганська області були з-поміж чотирьох українських областей, які президент Володимир Путін оголосив у вересні минулого року частиною Росії.

Quzhou Nova, торгово-виробнича компанія, що базується в місті Цюйчжоу у східній провінції Чжецзян, повідомила агентству Reuters, що вона не має імпортних та експортних операцій, пов'язаних з торгівлею мідними сплавами в злитках.

Коли агентство Reuters показало Quzhou Nova деталі експорту до митних даних, 23 березня компанія заявила, що їй "важко зрозуміти документ, оскільки цей документ не проштамповано і не підписано", і запропонувала зв'язатися з митницею з цього питання.

База даних, в якій зібрано інформацію про всі поставки по всьому світу, не ставить печатки або підписи на своїй інформації.

Митна служба Китаю не надала детальної інформації щодо імпорту. Вона заявила, що "дані про торгівлю компанії не розголошуються у нашій публічній інформації". Згідно з державною митною статистикою, у період з жовтня до лютого Китай імпортував з Росії мідь і мідні сплави на суму 852 млн доларів.

Джерело на Дебальцевському заводі на умовах анонімності повідомило, що на території заводу знаходиться цех кольорової металургії. Джерело відмовилося коментувати питання про постачання мідних сплавів до Китаю, заявивши, що інформація є "комерційною таємницею".

Україна, її західні союзники та переважна більшість країн на Генеральній Асамблеї ООН засудили оголошену Росією анексію чотирьох регіонів як незаконну.

Санкції

Санкції США, запроваджені 21 лютого 2022 року, за три дні до вторгнення Росії в Україну забороняють імпорт або експорт США з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Через два дні Європейський Союз оголосив про заходи, включаючи заборону на імпорт товарів з двох регіонів.

Хоча китайські компанії можуть, з погляду їхньої влади, вільно торгувати з фірмами в регіонах України, контрольованих Росією, вони ризикують потрапити до західних чорних списків.

Відповідаючи на запитання щодо даних про постачання міді, Держдепартамент США заявив, що стурбований змовою Китаю з Кремлем.

"Ми попередили КНР, що допомога військовим зусиллям Росії матиме серйозні наслідки. Ми без вагань виступимо проти організацій, включаючи фірми КНР, які допомагають Росії вести війну проти України або допомагають Росії обходити санкції", - додав Держдепартамент у заяві для Reuters, у якій перераховано деякі китайські компанії, які вже потрапили під санкції.

Дані, отримані Reuters, засновані на транспортних та митних документах, таких як коносамент та транспортні накладні, та отримані від кількох митних департаментів, державних органів та інших партнерів.

Quzhou Nova заявляє, що спеціалізується на експорті обгорткового паперу. Згідно з її веб-сайтом, вона виробляє та продає товари для тютюнової промисловості, у тому числі папір, алюмінієву фольгу та поліпропіленову плівку.

Агентство Reuters не змогло встановити, навіщо призначався мідний метал.

Український завод, розташований у місті Дебальцеве за 70 км від захопленого Росією українського міста Донецька, спеціалізується на виробництві обладнання та запасних частин для чорної металургії, гірничодобувної промисловості та цементних заводів, а також займається виробництвом сталі та литтям металів.

Завод було внесено до державного податкового реєстру Росії у грудні 2022 року та ще не надав фінансових даних.

За даними українського реєстру, юридичний статус заводу в Дебальцевому припинено українською владою. У реєстрі не зазначено, коли та чому це сталося. На початок 2023 року його єдиним власником була українська Донецька обласна державна адміністрація.

За даними митниці, відвантаження мідного сплаву із заводу здійснювалося через порт Новоросійськ на півдні Росії.