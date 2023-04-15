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В Австралии арестовали мужчину по подозрению в шпионаже в интересах Китая

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Суббота 15 апреля 2023 05:44
В Австралии арестовали мужчину по подозрению в шпионаже в интересах Китая Фото: в Австралии мужчину подозревают в шпионаже в пользу Китая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полиция Австралии арестовала мужчину по подозрению в шпионаже в интересах китайского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Австралиец, недавно вернувшийся из Китая, был арестован в Сиднее и обвинен в иностранном вмешательстве. Он предстанет в субботу перед местным судом Парраматты, где ему будет предъявлено обвинение в безрассудном иностранном вмешательстве.

В заявлении полиции говорится, что арест был частью совместного расследования со спецслужбами. Мужчина, имя которого в заявлении полиции не называется, ведет бизнес за границей и недавно вернулся в Австралию.

Подозреваемый был консультантом по цифровому маркетингу и маркетингу данных с опытом работы в рекламной индустрии в Китае, Сингапуре и Австралии. В Китае он работал с 2011 года.

В заявлении полиции утверждается, что с арестованным связался человек якобы из аналитического центра. Затем ему предложили деньги за получение информации об австралийской обороне, экономической и национальной безопасности.

В полиции уверены, что подозреваемый составил ряд отчетов для отдельных лиц и получил оплату за них.

Ранее сообщалось, что китайская компания купила слитки медных сплавов на сумму не менее 7,4 млн долларов на заводе в оккупированном РФ регионе Украины, на который распространяются западные санкции.

Также мы писали, что Китай планирует закрыть воздушное пространство севернее Тайваня с 16 по 18 апреля. Такой шаг может помешать полетам в регионе.

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