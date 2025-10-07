В Австралії виявили й повернули Україні унікальні археологічні артефакти

В Австралії було виявлено унікальні археологічні предмети: скроневу підвіску, що може належати до традиційних прикрас ямної культурно-історичної спільноти III тис. до н.е., а також наконечник стріли періоду XII-XIII століть.

Ці об'єкти були незаконно вивезені з України та ввезені до Австралії наприкінці 2023 року. Їх було перехоплено під час прибуття до Сіднея завдяки співпраці української та австралійської митниць та Управління у справах мистецтв. Згодом вони були конфісковані відповідно до Закону Австралії про захист рухомої культурної спадщини 1986 р.



Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив особливу вдячність уряду Австралії за співпрацю у перехопленні та протидії злочину, а також сприяння у збереженні та поверненні унікальних українських артефактів.



"Повернення українських артефактів – це важливий компонент відновлення історичної справедливості та підтвердження історичної тяглості України. Це особливо важливо в умовах, коли Росія веде проти України геноцидну війну та намагається стерти нашу історію", - заявив Сибіга.

Глава МЗС підкреслив, що повертаючи культурні цінності, Україна відновлює не лише окремі моменти історії, а й право на власну пам’ять, гідність та культурну тяглість, що є частиною нашої боротьби за свободу та майбутнє.