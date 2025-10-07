RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Австралии обнаружили и вернули Украине уникальные археологические артефакты

Иллюстративное фото: в Австралии обнаружили и вернули Украине археологические артефакты (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Наталья Кава

Украина вернула обнаруженные в Австралии украинские археологические артефакты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

В Австралии были обнаружены уникальные археологические предметы: височную подвеску, которая может принадлежать к традиционным украшениям ямной культурно-исторической общности III тыс. до н.э., а также наконечник стрелы периода XII-XIII веков.

Эти объекты были незаконно вывезены из Украины и ввезены в Австралию в конце 2023 года. Они были перехвачены по прибытии в Сидней благодаря сотрудничеству украинской и австралийской таможен и Управления по делам искусств. Впоследствии они были конфискованы в соответствии с Законом Австралии о защите движимого культурного наследия 1986 г.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил особую благодарность правительству Австралии за сотрудничество в перехвате и противодействии преступлению, а также содействие в сохранении и возвращении уникальных украинских артефактов.

"Возвращение украинских артефактов - это важный компонент восстановления исторической справедливости и подтверждения исторической преемственности Украины. Это особенно важно в условиях, когда Россия ведет против Украины геноцидную войну и пытается стереть нашу историю", - заявил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что возвращая культурные ценности, Украина восстанавливает не только отдельные моменты истории, но и право на собственную память, достоинство и культурную преемственность, что является частью нашей борьбы за свободу и будущее.

 

