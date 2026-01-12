Австралія змусила Meta заблокувати понад півмільйона акаунтів: хто постраждав

Meta Platforms Inc. видалила близько 550 000 акаунтів в Австралії на платформах Instagram, Facebook та Threads.

Причиною стало набуття чинності 10 грудня 2025 року закону, який забороняє користування соцмережами дітям до 16 років. За порушення цієї норми передбачені штрафи до 49,5 млн австралійських доларів (приблизно 33 млн доларів США).

Австралія стала першою країною у світі з такими жорсткими законодавчими віковими обмеженнями.

Згідно з даними Meta, алгоритми компанії визначили вік користувачів і деактивували акаунти тих, кому ще не виповнилося 16 років.

Найбільше постраждали користувачі Instagram - близько 330 тис. акаунтів, на Facebook видалено 173 тис., а на Threads - майже 40 тис.

Діти можуть завантажити свої дані перед видаленням акаунтів, а відновити доступ до них можна лише після досягнення 16 років.

Попри виконання закону, Meta продовжує критикувати австралійську заборону, зазначає видання. У компанії вважають, що перевірка віку має здійснюватися на рівні операційних систем (App Store чи Google Play), а не окремими додатками.

Meta попереджає, що точкова заборона може спровокувати масовий перехід підлітків на менш контрольовані платформи або використання VPN.