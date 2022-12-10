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Австралія запровадить санкції проти Росії та Ірану через порушення прав людини

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Субота 10 грудня 2022 12:15
Австралія запровадить санкції проти Росії та Ірану через порушення прав людини Фото: Австралія запровадить санкції проти Росії та Ірану через порушення прав людини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Австралія планує запровадити санкції проти Росії та Ірану у відповідь на порушення прав людей в країнах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами міністра закордонних справ Австралії Пенні Вонг, санкції будуть введенні проти 13 фізичних й двох юридичних осіб, у тому ж числі проти іранської поліції моралі, Сил опору Басідж й шести іранців, які причетні до придушення протестів в країні та смерті 22-річної Махси Аміні під час ув'язнення.

Сім росіян, які причетні до спроби вбивства опозиціонера Олексія Навального також потраплять під санкції.

У статті для Sydney Morning Herald Вонг зауважила, що під обмеження потрапить й старший командир іранського Корпусу вартових ісламської революції Сейєд Садег Хоссейні.

"Кричуща і широкомасштабна неповага іранського режиму до прав людини власного народу шокувала австралійців, і винні мають бути притягнуті до відповідальності", - відзначила міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США нещодавно ввели санкції проти повітряно-космічних сил РФ та 924-го держцентру безпілотної авіації через придбання іранських "Шахедів".

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