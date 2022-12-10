Австралия введет санкции против России и Ирана из-за нарушений прав человека

Австралия планирует ввести санкции против России и Ирана в ответ на нарушение прав людей в странах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По словам министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, санкции будут введены против 13 физических и двух юридических лиц, в том числе против иранской полиции морали, Сил сопротивления Басидж и шести иранцев, причастных к подавлению протестов в стране и смерти 22-летней Махсы Амини. во время заключения.

Семь россиян, причастных к попытке убийства оппозиционера Алексея Навального, также попадут под санкции.

В статье для Sydney Morning Herald Вонг отметила, что под ограничение попадет и старший командир иранского Корпуса стражей исламской революции Сейед Садег Хоссейни.

"Вопиющее и широкомасштабное неуважение иранского режима к правам человека собственного народа шокировало австралийцев, и виновные должны быть привлечены к ответственности", - отметила министр.