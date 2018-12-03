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Австралия может запретить въезд причастным к катастрофе МН17

Новости » Политика    03.12.2018 - 20:51
Австралия может запретить въезд причастным к катастрофе МН17
Фото: катастрофа боинга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Также предлагается запретить иностранным политикам, причастным к коррупционным скандалам, обучать своих детей в Австралии

В австралийский парламент внесен законопроект о введении новых санкций в отношении иностранных чиновников, причастных к международным преступлениям, как катастрофа рейса МН17. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на news.com.

Автор законопроекта Майкл Данби предлагает запретить лицам, причастным к нарушению прав человека, въезжать в Австралию или делать инвестиции в ее экономику.

"Слишком долго государственные чиновники и другие лица, связанные с авторитарными режимами и клептократиями в мире, пользовались своей властью безнаказанно", - заявил он.

Данби также предлагает запретить иностранным политикам, причастным к коррупционным скандалам, обучать своих детей в Австралии или переводить на Зеленый континент средства.

Объясняя, какой категории лиц касаются предлагаемые меры, Данби привел пример генерала, который приказал сбить малайзийский самолет рейса МН17 на борту с 238 людьми, включая 38 австралийцев.

Отметим, что родственники 55 погибших в авиакатастрофе рейса МН17, которая произошла в 2014 году на Донбассе, подали в Европейский суд по правам человека против России.

Как писало РБК-Украина, в июле этого года Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17 на Донбассе.

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