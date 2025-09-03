Австралія вводить санкції проти 14 росіян, наближених до Путіна та Кремля

Санкції Австралії проти РФ

З початку повномасштабного вторгнення Австралія вже тричі запроваджувала санкції проти причетних до отруєння, жорстокого поводження та смерті Олексія Навального. Новий пакет став продовженням цієї політики.

Нагадаємо, 18 червня Австралія вперше запровадила санкції проти "тіньового флоту" РФ. Мова йде про 60 суден, які даними уряду країни, Росія використовує для обходу міжнародних санкцій і фінансування війни проти України. Ця низка суден була рекомендована українською санкційною групою.

26 червня Міністерство закордонних справ Австралії оголосило про запровадження нових санкцій проти 37 осіб та 7 юридичних організацій, повʼязаних з Росією.

Смерть Навального

16 лютого 2024 року у Росії повідомили про смерть опозиційного політика Олексія Навального у колонії після прогулянки. Наступного дня його прессекретарка Кіра Ярмиш заявила, що Навального убили.

22 лютого мати політика заявила, що їй показали тіло сина, але влада висувала умови щодо місця та формату поховання і навіть почала погрожувати.

1 березня Навального поховали на Борисівському кладовищі у Москві.

Пізніше журналісти отримали доступ до "сотень" документів, пов'язаних зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального. Серед них виявили інформацію, що вказує на можливе отруєння опозиціонера.