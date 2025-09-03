Австралия вводит санкции против 14 россиян, приближенных к Путину и Кремлю

Австралия ввела новые санкции против 14 россиян, которые причастны к ограничению политических свобод в РФ и незаконному вторжению в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Австралии и росСМИ.
В среду, 3 сентября, Министерство иностранных дел Австралии сообщило о введении "дополнительных целевых финансовых санкций" и запрета на въезд против 14 человек.
Правительство Австралии уточнило, что под санкции попали те, кто может быть причастен к смерти российского оппозиционера Алексея Навального, и кто поддержал незаконное вторжение в Украину.
Ограничения включают финансовые меры и запрет въезда на территорию страны.
По данным российских медиа, в перечень вошли:
миллиардер и близкий друг Путина Ильгам Рагимов;
олигарх, соучредитель Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын;
сын экс-президента Татарстана Радик Шаймиев;
заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов;
бывший первый заместитель председателя Центробанка России Ксения Юдаева;
заместитель главы МЧС России, экс-прокурор Москвы Денис Попов;
бывший вице-премьер России Юрий Борисов;
кремлевский медиаменеджер Кристина Потупчик.
С начала полномасштабного вторжения Австралия уже трижды вводила санкции против причастных к отравлению, жестокому обращению и смерти Алексея Навального. Новый пакет стал продолжением этой политики.
Напомним, 18 июня Австралия впервые ввела санкции против "теневого флота" РФ. Речь идет о 60 судах, которые по данным правительства страны, Россия использует для обхода международных санкций и финансирования войны против Украины. Этот ряд судов был рекомендован украинской санкционной группой.
26 июня Министерство иностранных дел Австралии объявило о введении новых санкций против 37 человек и 7 юридических организаций, связанных с Россией.
16 февраля 2024 года в России сообщили о смерти оппозиционного политика Алексея Навального в колонии после прогулки. На следующий день его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что Навального убили.
22 февраля мать политика заявила, что ей показали тело сына, но власти выдвигали условия по месту и формату захоронения и даже начали угрожать.
1 марта Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве.
Позже журналисты получили доступ к "сотням" документов, связанных со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. Среди них обнаружили информацию, указывающую на возможное отравление оппозиционера.