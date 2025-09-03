RU

Австралия вводит санкции против 14 россиян, приближенных к Путину и Кремлю

Фото: Австралия ввела санкции против россиян (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Австралия ввела новые санкции против 14 россиян, которые причастны к ограничению политических свобод в РФ и незаконному вторжению в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Австралии и росСМИ.

В среду, 3 сентября, Министерство иностранных дел Австралии сообщило о введении "дополнительных целевых финансовых санкций" и запрета на въезд против 14 человек.

Правительство Австралии уточнило, что под санкции попали те, кто может быть причастен к смерти российского оппозиционера Алексея Навального, и кто поддержал незаконное вторжение в Украину.

Ограничения включают финансовые меры и запрет въезда на территорию страны.

Кто в списке

По данным российских медиа, в перечень вошли:

  • миллиардер и близкий друг Путина Ильгам Рагимов;

  • олигарх, соучредитель Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын;

  • сын экс-президента Татарстана Радик Шаймиев;

  • заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов;

  • бывший первый заместитель председателя Центробанка России Ксения Юдаева;

  • заместитель главы МЧС России, экс-прокурор Москвы Денис Попов;

  • бывший вице-премьер России Юрий Борисов;

  • кремлевский медиаменеджер Кристина Потупчик.

 

 

Санкции Австралии против РФ

С начала полномасштабного вторжения Австралия уже трижды вводила санкции против причастных к отравлению, жестокому обращению и смерти Алексея Навального. Новый пакет стал продолжением этой политики.

Напомним, 18 июня Австралия впервые ввела санкции против "теневого флота" РФ. Речь идет о 60 судах, которые по данным правительства страны, Россия использует для обхода международных санкций и финансирования войны против Украины. Этот ряд судов был рекомендован украинской санкционной группой.

26 июня Министерство иностранных дел Австралии объявило о введении новых санкций против 37 человек и 7 юридических организаций, связанных с Россией.

Смерть Навального

16 февраля 2024 года в России сообщили о смерти оппозиционного политика Алексея Навального в колонии после прогулки. На следующий день его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что Навального убили.

22 февраля мать политика заявила, что ей показали тело сына, но власти выдвигали условия по месту и формату захоронения и даже начали угрожать.

1 марта Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

Позже журналисты получили доступ к "сотням" документов, связанных со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. Среди них обнаружили информацию, указывающую на возможное отравление оппозиционера.

