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Австралия ввела санкции против Лукашенко с женой и сыном, и российских пропагандистов

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Австралии ввело санкции в отношении Александра Лукашенко и членов его семьи, а также дополнительно против 22 российских пропагандистов и дезинформаторов.

Об этом 25 марта сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу министра иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн.

"Эти последние шаги, предпринятые через месяц после вторжения России в Украину, являются продолжением наших целенаправленных усилий, направленных на то, чтобы Россия и те, кто поддерживает ее незаконное, ничем не спровоцированное вторжение в ее демократического соседа, заплатили высокую цену", - говорится в релизе.

Под новые ограничительные меры Сиднея попали еще 22 российских пропагандистов и распространителей дезинформации, включая старших редакторов таких организаций, как Russia Today, Фонд стратегической культуры, InfoRos и NewsFront.

Перед этим санкции были введены в отношении 32 кремлевских пропагандистов.

Кроме того, Австралия вводит ограничительные меры в отношении Лукашенко из-за стратегической поддержки РФ и ее войск в их нападении на Украину.

"Мы также вводим санкции в отношении его сына Виктора Лукашенко, который ранее занимал руководящие должности в сфере национальной безопасности в правительстве Беларуси, и его жены Галины Лукашенко, первой леди Беларуси", - сказано в заявлении.

Объявленные Сиднеем санкции дополнили ранее введенные ограничения в отношении 13 белорусских физических и юридических лиц, включая министра обороны Беларуси Виктора Хренина.

Ранее сообщалось, что Австралия ввела запрет на экспорт в РФ материалов для производства оружия и боеприпасов.

Напомним также, перед этим Австралия ввела санкции против 11 российских банков, госучреждений и олигархов.

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