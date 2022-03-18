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Австралия ввела санкции против российских банков, госучреждений и олигархов

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Канберра, Пятница 18 марта 2022 03:11
Австралия ввела санкции против российских банков, госучреждений и олигархов Фото: Австралия ввела санкции против 11 банков и госучреждений России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Австралии ввело новые санкции против России. В ограничительный список попали11 российских банков, государственные учреждения и два олигарха - Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Австралии.

"Санкции наложены еще на 11 российских банков и государственных учреждений, при этом большая часть банковских активов страны теперь подпадает под действие ограничений вместе со всеми организациями, которые управляют суверенным долгом России", - говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что в санкционный список внесен Российский фонд национального благосостояния и Министерство финансов России. Кроме того, введенные ограничения затронут около 80% банковских активов, поскольку под них подпадают крупные российские финансовые учреждения, среди них:

  • Сбербанк;
  • Газпромбанк;
  • ВЭБ;
  • ВТБ;
  • Россельхозбанк;
  • Совкомбанк;
  • Новикомбанк;
  • Альфа-банк;
  • Московский кредитный банк.

Под санкции также попали два близких к Владимиру Путину российских бизнесмена, имеющих бизнес-интересы в Австралии - Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Отмечается, что они пополнили список, в который уже включены 41 предприниматель из России и их родственники.

Напомним, 14 марта Австралия ввела санкции против российских олигархов и членов их семей, в том числе в отношении владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича и гендиректора "Газпрома" Алексея Миллера.

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