Австралия ввела санкции против российских банков, госучреждений и олигархов

Правительство Австралии ввело новые санкции против России. В ограничительный список попали11 российских банков, государственные учреждения и два олигарха - Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Австралии .

"Санкции наложены еще на 11 российских банков и государственных учреждений, при этом большая часть банковских активов страны теперь подпадает под действие ограничений вместе со всеми организациями, которые управляют суверенным долгом России", - говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что в санкционный список внесен Российский фонд национального благосостояния и Министерство финансов России. Кроме того, введенные ограничения затронут около 80% банковских активов, поскольку под них подпадают крупные российские финансовые учреждения, среди них:

Сбербанк;

Газпромбанк;

ВЭБ;

ВТБ;

Россельхозбанк;

Совкомбанк;

Новикомбанк;

Альфа-банк;

Московский кредитный банк.

Под санкции также попали два близких к Владимиру Путину российских бизнесмена, имеющих бизнес-интересы в Австралии - Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Отмечается, что они пополнили список, в который уже включены 41 предприниматель из России и их родственники.