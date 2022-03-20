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Австралия ввела запрет на экспорт в РФ материалов для производства оружия и боеприпасов

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Австралия, Воскресенье 20 марта 2022 09:22
Австралия ввела запрет на экспорт в РФ материалов для производства оружия и боеприпасов Фото: Аввстралия запретит продажу РФ глинозема и алюминиевой руды (foodbay.com)
Автор: Наталья Юрченко

Власти Австралии приняли решение ввести запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевой руды. Эти компоненты используются для производства оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что Россия получает от Австралии около 20% своих потребностей в глиноземе. Кроме того, РФ закупает алюминиевую руду, включая бокситы, для производства алюминия. Этот металл является основным компонентом для оружия и боеприпасов.

"Россия должна заплатить очень высокую цену за свою жестокость. Она должна заплатить эту цену экономически, она должна заплатить цену… и в дипломатическом плане", - заявил ранее премьер-министр Скотт Моррисон.

Санкции, вероятно, могут коснуться австралийско-британского концерна Rio Tinto Group, который занимает третье место в горнодобывающем секторе. Контрольный пакет акций этой компании принадлежит Queensland Alumina совместно с предприятием Rusal International, владельцем которого является российский олигарх Олег Дерипаски.

Стоит отметить, Австралия готовит для Украины пакет помощи, который включает 30 млн долларов в виде чрезвычайной гуманитарной помощи. Правительство также планирует пожертвовать уголь и дополнительную военную технику.

Напомним, ранее Швейцария заявила, что готова провести на своей территории переговоры между Украиной и Россией.

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