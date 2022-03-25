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Австралія ввела санкції проти Лукашенка з дружиною і сином, та російських пропагандистів

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Володимир Костирін

Уряд Австралії ввів санкції щодо Олександра Лукашенка і членів його сім'ї, а також додатково проти 22 російських пропагандистів та дезінформаторів.

Про це 25 березня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міністра закордонних справ Австралії Меріс Пейн.

"Ці останні кроки, зроблені через місяць після вторгнення Росії в Україну, є продовженням наших цілеспрямованих зусиль, спрямованих на те, щоб Росія і ті, хто підтримує її незаконне, нічим не спровоковане вторгнення в її демократичного сусіда, заплатили високу ціну", - йдеться в релізі.

Під нові обмежувальні заходи Сіднея потрапили ще 22 російських пропагандистів і розповсюджувачів дезінформації, включаючи старших редакторів таких організацій, як Russia Today, Фонд стратегічної культури, InfoRos і NewsFront.

Перед цим санкції були введені щодо 32 кремлівських пропагандистів.

Крім того, Австралія вводить обмежувальні заходи щодо Лукашенка через стратегічну підтримку РФ та її військ у їх нападі на Україну.

"Ми також вводимо санкції щодо його сина Віктора Лукашенка, який раніше обіймав керівні посади у сфері національної безпеки в уряді Білорусі, і його дружини Галини Лукашенко, першої леді Білорусі", - сказано в заяві.

Оголошені Сіднеєм санкції доповнили раніше введені обмеження щодо 13 білоруських фізичних і юридичних осіб, включаючи міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна.

Раніше повідомлялося, що Австралія ввела заборону на експорт в РФ матеріалів для виробництва зброї та боєприпасів.

Нагадаємо також, перед цим Австралія ввела санкції проти 11 російських банків, держустанов і олігархів.

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