Австралія ввела нові санкції проти Росії

"Міністр закордонних справ законодавчим актом визначив осіб та організації для цільових фінансових санкцій, щодо яких поширюється заборона на поїздки відповідно до Правил автономних санкцій 2011 року", - йдеться у повідомленні.

До санкційного списку Австралія додала проти 37 осіб та 7 організацій Росії.

Як пишуть росЗМІ, під санкції Австралії потрапив російський співак Ярослав Дронов відомий під псевдонімом Shaman. Також санкції запровадили проти членів керівництва низки російських компаній.