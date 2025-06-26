Австралия ввела новые санкции против России

Австралия ввела новые санкции против граждан и компаний РФ. В списке 37 человек и 7 организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австралии.
"Министр иностранных дел законодательным актом определил лица и организации для целевых финансовых санкций, в отношении которых распространяется запрет на поездки в соответствии с Правилами автономных санкций 2011 года", - говорится в сообщении.
В санкционный список Австралия добавила против 37 человек и 7 организаций России.
Как пишут росСМИ, под санкции Австралии попал российский певец Ярослав Дронов известный под псевдонимом Shaman. Также санкции ввели против членов руководства ряда российских компаний.
Напомним, что Украина также недавно ввела экономические санкции против Ярослава Дронова. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
Также в списке были российские певцы Никита Джигурда, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и другие. Они активно поддерживают путинскую войну против Украины.
На прошлой неделе Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против людей и компаний, которые ведут бизнес на оккупированных территориях Украины.
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