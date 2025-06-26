Австралия ввела новые санкции против России

"Министр иностранных дел законодательным актом определил лица и организации для целевых финансовых санкций, в отношении которых распространяется запрет на поездки в соответствии с Правилами автономных санкций 2011 года", - говорится в сообщении.

В санкционный список Австралия добавила против 37 человек и 7 организаций России.

Как пишут росСМИ, под санкции Австралии попал российский певец Ярослав Дронов известный под псевдонимом Shaman. Также санкции ввели против членов руководства ряда российских компаний.