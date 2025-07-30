Австралія введе часткову заборону на Youtube: кого стосуватимуться обмеження

YouTube блокує канали підсанкційних осіб

Нагадаємо, 28 липня YouTube заблокував на території України канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав з України.

Також нещодавно YouTube заблокував на території України ще два канали, які поширювали російську пропаганду. Один із каналів належить нардепу-втікачу Артему Дмитруку.

Перед цим YouTube заблокував канали колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких раніше були запроваджені санкції.

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