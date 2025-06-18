Австралія вперше вдарила по “тіньовому” флоту Росії: що потрапило під санкції

"Австралія сьогодні ухвалила один із наймасштабніших санкційних рішень проти російської воєнної машини - під обмеження потрапили 60 суден так званого “танкерного флоту”, який використовувався для обходу нафтових санкцій і фінансування агресії", - повідомив Єрмак.

За його словами, ця низка суден була рекомендована українською санкційною групою.

"Це перший санкційний удар Австралії саме по флоту, і одразу - максимально цільовий і сильний", - додав керівник ОП.

Єрмак пояснив, що обмеження стосуватимуться доступу суден:

до портів,

їхнього страхування,

обслуговування.

"Австралія вже ввела понад 1400 санкцій, і цей пакет - чітке продовження політики тиску на кремль", - наголосив він.

Водночас керівник ОП зауважив, що дане рішення це частина спільних дій Австралії з українськими партнерами. Серед яких Канада, Британія та ЄС.

"Разом ми продовжуємо позбавляти РФ ресурсів, які вона направляє на війну. Дякую уряду Австралії за чітку позицію і незмінну підтримку України", - підсумував він.