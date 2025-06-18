Австралія вперше вдарила по “тіньовому” флоту Росії: що потрапило під санкції

Австралія вперше вдарила по "тіньовому" флоту Кремля. Десятки танкерів, які фінансували війну, тепер під санкціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Австралія сьогодні ухвалила один із наймасштабніших санкційних рішень проти російської воєнної машини - під обмеження потрапили 60 суден так званого “танкерного флоту”, який використовувався для обходу нафтових санкцій і фінансування агресії", - повідомив Єрмак.
За його словами, ця низка суден була рекомендована українською санкційною групою.
"Це перший санкційний удар Австралії саме по флоту, і одразу - максимально цільовий і сильний", - додав керівник ОП.
Єрмак пояснив, що обмеження стосуватимуться доступу суден:
"Австралія вже ввела понад 1400 санкцій, і цей пакет - чітке продовження політики тиску на кремль", - наголосив він.
Водночас керівник ОП зауважив, що дане рішення це частина спільних дій Австралії з українськими партнерами. Серед яких Канада, Британія та ЄС.
"Разом ми продовжуємо позбавляти РФ ресурсів, які вона направляє на війну. Дякую уряду Австралії за чітку позицію і незмінну підтримку України", - підсумував він.
Нагадаємо, що вчора уряд Британії також ввів пакет санкцій проти Росії. Повідомляється, що економічні обмеження стосуються тіньового флоту та організацій, які сприяють агресії РФ проти України.
Зауважимо, що, за даними ГУР, станом на минулий місяць російський тіньовий флот налічував до 1000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 млн тонн), що здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів.
Ми також писали, що наприкінці травня цього року Євросоюз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 189 суден із третіх країн, які є частиною "тіньового флоту" РФ і відповідають за транспортування російської нафти.
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