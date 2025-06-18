Австралия впервые ударила по "теневому" флоту России: что попало под санкции

"Австралия сегодня приняла одно из самых масштабных санкционных решений против российской военной машины - под ограничения попали 60 судов так называемого "танкерного флота", который использовался для обхода нефтяных санкций и финансирования агрессии", - сообщил Ермак.

По его словам, этот ряд судов был рекомендован украинской санкционной группой.

"Это первый санкционный удар Австралии именно по флоту, и сразу - максимально целевой и сильный", - добавил руководитель ОП.

Ермак пояснил, что ограничения будут касаться доступа судов:

к портам,

их страхования,

обслуживания.

"Австралия уже ввела более 1400 санкций, и этот пакет - четкое продолжение политики давления на кремль", - подчеркнул он.

В то же время руководитель ОП отметил, что данное решение это часть совместных действий Австралии с украинскими партнерами. Среди которых Канада, Великобритания и ЕС.

"Вместе мы продолжаем лишать РФ ресурсов, которые она направляет на войну. Спасибо правительству Австралии за четкую позицию и неизменную поддержку Украины", - подытожил он.