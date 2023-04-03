Австралія виготовить для ЗСУ системи дистанційного озброєння

Австралія планує поставити Україні системи дистанційного озброєння (RWS) на суму до 80 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оборонної австралійської компанії Electro Optic Systems.
"Підрозділ EOS Defense Systems уклав контракт з українським державним зовнішньоторговельним підприємством "СпецТехноЕкспорт" на постачання в Україну до ста своїх важких RWS, включаючи запасні частини та супутні послуги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що контракт передбачає постачання протягом 2023 та 2024 років за умови проведення демонстраційних випробувань у найближчі тижні та інших звичайних для військових контрактів умов.
"Продукт виготовляється в Австралії. При виконанні цього контракту EOS спиратиметься на мережу підтримки та ланцюжок поставок, що складається з більш ніж ста постачальників, розташованих в Австралії та інших країнах світу", - повідомила компанія.
Системи дистанційного озброєння використовуються кількома військовими службами в Австралії, Північній Америці, Європі та Азії. RWS може бути інтегрована в різні транспортні засоби та платформи та використовуватися для широкого спектра завдань. Вона забезпечуватиме повну бойову готовність, оскільки екіпаж керує системою, захищеною всередині транспортного засобу.
Нагадаємо, що уряд Австралії запровадив нові санкції проти російських чиновників. Обмеження, які включають заборону на в'їзд до країни, торкнулися семи російських посадовців у тимчасово окупованому Криму.
Нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе підтвердили готовність підтримки України, яка відбиває російську повномасштабну військову агресію.
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