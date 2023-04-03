Австралия изготовит для ВСУ системы дистанционного вооружения

Австралия планирует поставить Украине системы дистанционного вооружения (RWS) на сумму до 80 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оборонной австралийской компании Electro Optic Systems.
"Подразделение EOS Defense Systems заключило контракт с украинским государственным внешнеторговым предприятием "СпецТехноЭкспорт" на поставки в Украину до ста своих тяжелых RWS, включая запасные части и сопутствующие услуги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контракт предусматривает поставки в течение 2023 и 2024 годов при проведении демонстрационных испытаний в ближайшие недели и других обычных для военных контрактов условий.
"Продукт производится в Австралии. При выполнении этого контракта EOS будет опираться на сеть поддержки и цепочку поставок, состоящую из более ста поставщиков, расположенных в Австралии и других странах мира", - сообщила компания.
Системы дистанционного вооружения используются несколькими военными службами в Австралии, Северной Америке, Европе и Азии. RWS может интегрироваться в различные транспортные средства и платформы и использоваться для широкого спектра задач. Она будет обеспечивать полную боевую готовность, поскольку экипаж управляет системой, защищенной внутри транспортного средства.
Напомним, что правительство Австралии ввело новые санкции против российских чиновников. Ограничения, включающие запрет на въезд в страну, затронули семь российских чиновников во временно оккупированном Крыму.
Недавно президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердили готовность поддержки Украины, отражающей российскую полномасштабную военную агрессию.
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