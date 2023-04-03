Австралия изготовит для ВСУ системы дистанционного вооружения

"Подразделение EOS Defense Systems заключило контракт с украинским государственным внешнеторговым предприятием "СпецТехноЭкспорт" на поставки в Украину до ста своих тяжелых RWS, включая запасные части и сопутствующие услуги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт предусматривает поставки в течение 2023 и 2024 годов при проведении демонстрационных испытаний в ближайшие недели и других обычных для военных контрактов условий.

"Продукт производится в Австралии. При выполнении этого контракта EOS будет опираться на сеть поддержки и цепочку поставок, состоящую из более ста поставщиков, расположенных в Австралии и других странах мира", - сообщила компания.

Системы дистанционного вооружения используются несколькими военными службами в Австралии, Северной Америке, Европе и Азии. RWS может интегрироваться в различные транспортные средства и платформы и использоваться для широкого спектра задач. Она будет обеспечивать полную боевую готовность, поскольку экипаж управляет системой, защищенной внутри транспортного средства.