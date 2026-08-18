Австралия и Япония испытали лазерное оружие Boobook: первые детали

Австралия и Япония впервые совместно разработали и успешно испытали высокоэнергетическую лазерную систему Boobook. Это первый проект сотрудничества между оборонными отраслями двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Австралии .

Где и как проходили испытания

Полевые испытания системы прошли на полигоне Cultana в Южной Австралии и на объекте Edinburgh Группы оборонной науки и технологий (DSTG) - главного научного агентства австралийского оборонного ведомства.

Boobook стал первым совместным проектом разработки между оборонной промышленностью Австралии и Японии, построенным на более чем 20-летнем опыте DSTG в области лазерных технологий.

В проекте также задействованы компания Mitsubishi Electric Australia и ее токийская материнская структура Mitsubishi Electric Corporation. DSTG отметили, что система предназначена для усиления возможностей наблюдения, однако не раскрыли конкретные параметры мощности, дальности или другие технические характеристики, полученные во время испытаний.

Проект реализуется на фоне договоренностей премьер-министров Австралии и Японии Энтони Албанези и Санаэ Такаичи от 4 мая о расширении оборонного и сотрудничества сотрудничества между странами.

Инвестиции и дальнейшие планы

"Этот проект демонстрирует тесное сотрудничество с Японией для разработки передовых технологий, отвечающих реальным потребностям австралийских вооруженных сил", - заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой.

По его словам, Boobook – это больше, чем технологический проект: он является практическим примером роста оборонно-промышленного партнерства между Австралией и Японией.

Mitsubishi Electric Australia строит новый завод в Ридалмире (штат Новый Южный Уэльс) для масштабного производства системы в Австралии – инвестиция составляет 70 миллионов долларов.

Компания сообщила, что объект разместит новое оборонное подразделение MEA Defence Division и расширит локальный доступ к более широкому портфелю оборонных технологий Mitsubishi Electric.

DSTG ранее также вела отдельные разработки в сфере высокоэнергетических лазеров, в частности, соглашение 2023 года с QinetiQ Australia, которое в 2025 году дала первый масштабированный прототип мощного лазерного оптического тракта. Правительство Австралии пока не назвало сроки следующего этапа разработки Boobook или выхода системы на этап оперативных испытаний.