Австралия вслед за Британией расследует факты обучения пилотами китайских военных

Австралия расследует сообщения о том, что бывшие пилоты ВВС страны соглашаются на обучение китайских военных после заявлений военного руководства Британии.

Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я был бы глубоко потрясен и встревожен, узнав, что есть сотрудники, которых переманивают зарплатой из иностранного государства взамен службе собственной стране", - заявил Марлес.

Также представитель Сил обороны Новой Зеландии заявил, что ему известно о четырех бывших австралийских военнослужащих, которые покинули службу в армии, чтобы устроиться на работу в южноафриканскую компанию по обучению китайских пилотов.