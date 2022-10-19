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Австралия вслед за Британией расследует факты обучения пилотами китайских военных

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Среда 19 октября 2022 18:24
Австралия вслед за Британией расследует факты обучения пилотами китайских военных Фото: Австралия расследует факты обучения пилотами китайских военных (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Австралия расследует сообщения о том, что бывшие пилоты ВВС страны соглашаются на обучение китайских военных после заявлений военного руководства Британии.

Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я был бы глубоко потрясен и встревожен, узнав, что есть сотрудники, которых переманивают зарплатой из иностранного государства взамен службе собственной стране", - заявил Марлес.

Также представитель Сил обороны Новой Зеландии заявил, что ему известно о четырех бывших австралийских военнослужащих, которые покинули службу в армии, чтобы устроиться на работу в южноафриканскую компанию по обучению китайских пилотов.

Напомним, что китайские военные вербуют пилотов реактивных самолетов Королевских ВВС, чтобы ускорить обучение своих пилотов.

В правительстве Британии также отреагировали на подготовку британцами пилотов Китая и заявили, что бывшие британские летчики и пилоты подрывают оборонное преимущество своей страны.

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