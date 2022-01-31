Австралия рекомендует гражданам немедленно покинуть Украину

Посольство Австралии рекомендовало гражданам своей страны покинуть Украину. При этом австралийцев, которые планируют побывать в Украине в ближайшее время, призвали воздержаться от поездок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Австралии в Украине Брюса Эдвардса в Twitter .

"Мы советуем австралийцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Мы призываем австралийцев, находящихся в Украине, покинуть страну сейчас, воспользовавшись коммерческим или другим частным транспортом. Обслуживание может быть приостановлено в кратчайшие сроки", - написал он.

При этом посол добавил, что семьи сотрудников посольства уже покинули страну.