США рекомендует американцам уже сейчас покинуть Украину

Соединенные Штаты призвали своих граждан уже сейчас покинуть Украину. Поскольку, как заявили в американском посольстве, ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы вторжения РФ и может ухудшиться без предупреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Украине.

"Посольство США настоятельно рекомендует гражданам США, находящимся в Украине, рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт", - говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что граждане США, которые намерены покинуть Украину, могут вылететь коммерческими рейсами, которые совершаются из всех международных аэропортов Украины.

"Если у вас возникли трудности с обеспечением перелета или вам нужна помощь для возвращения в США, пожалуйста, свяжитесь с KyivACS@state.gov для получения рекомендаций", - говорится в сообщении.

В дипведомстве заявили, что посольство остается открытым и может оформлять американские паспорта и консульские отчеты о рождении за рубежом, а также предоставлять кредиты на репатриацию гражданам США, которые в данный момент не могут позволить себе приобрести коммерческий билет в США.

Кроме того, граждан США просят заполнить онлайн-форму, особенно, если планируют остаться в Украине.