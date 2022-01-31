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Австралія рекомендує громадянам негайно покинути Україну

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Понеділок 31 січня 2022 18:01
Австралія рекомендує громадянам негайно покинути Україну Фото: Австралія рекомендує громадянам негайно покинути Україну (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Посольство Австралії рекомендувало громадянам своєї країни покинути Україну. При цьому австралійців, які планують побувати в Україні найближчим часом, закликали утриматися від поїздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла Австралії в Україні Брюса Едвардса в Twitter.

"Ми радимо австралійцям не їздити в Україну через ризик збройного конфлікту. Ми закликаємо австралійців, які перебувають в Україні, покинути країну зараз, скориставшись комерційним або іншим приватним транспортом. Обслуговування може бути призупинено в найкоротші терміни", - написав він.

При цьому посол додав, що сім'ї співробітників посольства вже покинули країну.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати закликали своїх громадян покинути Україну.

Також Франція рекомендувала своїм громадянам не їздити в Україну.

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