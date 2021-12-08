Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Австралия присоединится к США в дипломатическом бойкоте Зимних игр в Пекине. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.
По его словам,
Он отметил, что
Наши австралийские спортсмены тренируются и соревнуются с этой олимпийской мечтой уже четыре года, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь им добиться успеха", - заявил исполнительный директор комитета Мэтт Кэрролл.
Напомним, что Китай выразил недовольство из-за бойкота Олимпиады в Пекине. Там считают это политической манипуляцией.