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Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Автор: Наталья Скороход

Австралия присоединится к США в дипломатическом бойкоте Зимних игр в Пекине. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.

По его словам,

Он отметил, что

Наши австралийские спортсмены тренируются и соревнуются с этой олимпийской мечтой уже четыре года, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь им добиться успеха", - заявил исполнительный директор комитета Мэтт Кэрролл.

Напомним, что Китай выразил недовольство из-за бойкота Олимпиады в Пекине. Там считают это политической манипуляцией.

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