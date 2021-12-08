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Австралія приєднається до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Автор: Наталья Скороход

Австралія приєднається до США в дипломатичному бойкоті зимових ігор у Пекіні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.

За його словами,

Він зазначив, що

Наші австралійські спортсмени тренуються і змагаються з цією олімпійською мрією вже чотири роки, і ми робимо все, що в наших силах, щоб допомогти їм досягти успіху", - заявив виконавчий директор комітету Метт Керролл.

Нагадаємо, що Китай висловив невдоволення через бойкот Олімпіади в Пекіні. Там вважають це політичною маніпуляцією.

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АвстралияОлімпіада