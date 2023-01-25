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Австралія приєдналася до створення спецтрибуналу для Росії

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Канберра, Середа 25 січня 2023 18:24
Австралія приєдналася до створення спецтрибуналу для Росії Фото: міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг (flickr.com/carbonexpo)
Автор: Валерія Поліщук

Австралія приєдналася до списку країн, які допомагатимуть створити спецтрибунал для Росії щодо злочинів проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Австралії Пенні Вонг у Twitter.

"Австралія приєдналася до основної групи партнерів, включаючи Францію та Велику Британію, щоб гарантувати, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності за незаконне вторгнення в Україну", - написала вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Європарламент ухвалити окрему резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

До того ж у грудні 2022 року Франція заявила про початок роботи зі створення спецтрибуналу.

Зазначимо, що 19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.

Крім того, у вересні в Україні було створено робочу групу для створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ.

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