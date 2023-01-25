Австралия присоединилась к созданию спецтрибунала для России

Австралия присоединилась к списку стран, которые будут помогать создать спецтрибунал для России по поводу преступлений против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг в Twitter .

"Австралия присоединилась к основной группе партнеров, включая Францию и Великобританию, чтобы гарантировать, что руководство России будет привлечено к ответственности за незаконное вторжение в Украину", - написала она.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал Европарламент принять отдельную резолюцию о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.

К тому же в декабре 2022 года Франция заявила о начале работы по созданию спецтрибунала.

Отметим, что 19 января Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала по поводу преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.

Кроме того, в сентябре в Украине была создана рабочая группа для создания специального международного трибунала по преступлению агрессии РФ.

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