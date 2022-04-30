Австралия предложила принять у себя украинских олимпийских спортсменов на время войны

Глава австралийского олимпийского комитета и вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс инициирует выдачу гуманитарных виз украинским спортсменам, которые намерены переехать в Австралию на время вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Австралийский олимпийский комитет (АОК) будет поддерживать заявления украинских спортсменов на гуманитарные визы и будет обращаться за помощью в вышестоящие органы для помощи в урегулировании возникающих вопросов", - сказал Коутс.

Глава австралийского олимпийского комитета также заявил, что AOК внесет 100 000 долларов в Фонд помощи украинскому олимпийскому сообществу.