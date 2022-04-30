Австралія запропонувала прийняти у себе українських олімпійських спортсменів на час війни
Голова австралійського олімпійського комітету і віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс ініціює видачу гуманітарних віз українським спортсменам, які мають намір переїхати до Австралії на час вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Австралійський олімпійський комітет (АОК) буде підтримувати заяви українських спортсменів на гуманітарні візи й буде звертатися за допомогою до вищих органів для допомоги у врегулюванні усіх питань", - сказав Коутс.
Глава австралійського олімпійського комітету також заявив, що АОК внесе 100 000 доларів до Фонду допомоги українському Олімпійській спільноті.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.