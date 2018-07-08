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Интервью

Австралия планирует заключить соглашение о безопасности со странами Тихоокеанского региона

НовостиПолитика    08.07.2018 - 15:30
Фото: флаг Австралии (pixabay)
Фото: флаг Австралии (pixabay)

Чтобы ограничить военное влияние на них со стороны России и Китая

Австралийский правительство планирует заключить широкомасштабное соглашение о безопасности со странами Тихоокеанского региона, чтобы ограничить военное влияние на них со стороны России и Китая. Об этом сообщает издание The Australian.

“Новая региональная декларация о безопасности “Biketawa Plus” обеспечит основу для реагирования на новые угрозы для стран-участниц Форума тихоокеанских островов, включая Австралию, а также региональных организаций по вопросам приоритетов Тихоокеанского сотрудничества в области безопасности”, - заявила министр международного развития Австралии Кончетта Фьераванти-Уэллс.

Так, сообщается, что подписание соглашения ожидается на сентябрьском Форуме тихоокеанских островов. Соглашение будет охватывать такие области сотрудничества, как безопасность, правопорядок, гуманитарная помощь и ликвидация последствий стихийных бедствий, а также имеющиеся соглашения между Австралией и тихоокеанскими островами в сфере безопасности.

Расширение атлантического сотрудничества Австралии со странами Тихоокенського региона происходит на фоне того, что правительство Тернбулла недавно обеспечил прохождение через парламент законопроекта об иностранном вмешательстве, направленного на сокращение возможностей иностранных стран, включая Китай, вмешиваться в выборы и принятие политических решений в Австралии.

В прошлом месяце Малкольм Тернбулл начал переговоры о новой безопасной сделке с Вануату после сообщения о том, что Китай обсуждал вопрос о создании военной базы в этой стране.

Напомним, ранее сообщалось, что Австралия не планирует прекращать действие санкций против России.

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Теги публикации: Австралия, безопасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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