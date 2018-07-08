Австралія планує укласти угоду про безпеку з країнами Тихоокеанського регіону

Аби обмежити військовий вплив на них з боку Росії та Китаю

Австралійський уряд планує укласти широкомасштабну угоду про безпеку з країнами Тихоокеанського регіону, аби обмежити військовий вплив на них з боку Росії та Китаю. Про це повідомляє видання The Australian.

“Нова регіональна безпекова декларація “Biketawa Plus” забезпечить основу для реагування на нові загрози для країн-учасниць Форуму тихоокеанських островів, включаючи Австралію, а також регіональних організацій з питань пріоритетів Тихоокеанського співробітництва в галузі безпеки”, - заявила міністр міжнародного розвитку Австралії Кончетта Ф’єраванті-Веллс.

Так, повідомляється, що підписання угоди очікується на вересневому Форумі тихоокеанських островів. Угода охоплюватиме такі галузі співпраці як безпека, правопорядок, гуманітарна допомога та ліквідація наслідків стихійних лих, а також наявні угоди між Австралією та тихоокеанськими островами у сфері безпеки.

Розширення безпекової співпраці Австралії з країнами Тихоокенського регіону відбувається на тлі того, що уряд Тернбулла нещодавно забезпечив проходження через парламент законопроекту про іноземне втручання, спрямованого на скорочення можливостей іноземних країн, включаючи Китай, втручатись у вибори та прийняття політичних рішень в Австралії.

Минулого місяця Малкольм Тернбулл розпочав переговори про нову безпекову угоду з Вануату після повідомлення про те, що Китай обговорював питання про створення військової бази в цій країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Австралія не планує припиняти дію санкцій проти Росії.