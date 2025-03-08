Австралія підтримала план Британії щодо "коаліції охочих" для України

Австралія готова розглянути участь у "коаліції охочих" для підтримки України. Цю ініціативу раніше запропонував прем'єр Британії Кір Стармер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними видання, Стармер привітав "готовність Австралії розглянути можливість участі в Коаліції охочих для України". В офісі прем'єр-міністра Британії повідомили, що це сталось під час телефонної розмови сьогодні вранці.
Ініціатива "коаліції охочих" стала ключовою темою виступу Стармера після зустрічі європейських лідерів у Лондоні минулих вихідних, де обговорювалося майбутнє України.
Стармер зазначив, що ця ініціатива може передбачати присутність військових в Україні у разі припинення вогню.
Варто відмітити, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі написав у соцмережі X, що провів "гарну" розмову зі Стармером.
За його словами, вони підтвердили свою "відданість хороброму народу України у захисті його суверенітету та міжнародного права".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Головна мета коаліції - зібрати країни, які готові відправити військових до України.
Стармер також повідомив, що в планах створення "коаліції охочих" для забезпечення будь-якої мирної угоди в Україні.
Днями стало відомо, що Британія провела переговори з близько 20 країнами про "коаліцію охочих" для забезпечення миру в Україні. Переговори поки на ранній стадії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.