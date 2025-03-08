UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Австралія підтримала план Британії щодо "коаліції охочих" для України

Фото: Австралія підтримала план Британії щодо "коаліції охочих"  (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Австралія готова розглянути участь у "коаліції охочих" для підтримки України. Цю ініціативу раніше запропонував прем'єр Британії Кір Стармер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними видання, Стармер привітав "готовність Австралії розглянути можливість участі в Коаліції охочих для України". В офісі прем'єр-міністра Британії повідомили, що це сталось під час телефонної розмови сьогодні вранці.

Ініціатива "коаліції охочих" стала ключовою темою виступу Стармера після зустрічі європейських лідерів у Лондоні минулих вихідних, де обговорювалося майбутнє України.

Стармер зазначив, що ця ініціатива може передбачати присутність військових в Україні у разі припинення вогню.

Варто відмітити, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі написав у соцмережі X, що провів "гарну" розмову зі Стармером.

За його словами, вони підтвердили свою "відданість хороброму народу України у захисті його суверенітету та міжнародного права".

"Коаліція охочих"

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Головна мета коаліції - зібрати країни, які готові відправити військових до України.

Стармер також повідомив, що в планах створення "коаліції охочих" для забезпечення будь-якої мирної угоди в Україні.

Днями стало відомо, що Британія провела переговори з близько 20 країнами про "коаліцію охочих" для забезпечення миру в Україні. Переговори поки на ранній стадії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяАвстраліяВійна Росії проти України