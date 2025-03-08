Австралия поддержала план Британии по "коалиции желающих" для Украины

По данным издания, Стармер приветствовал "готовность Австралии рассмотреть возможность участия в Коалиции желающих для Украины". В офисе премьер-министра Великобритании сообщили, что это произошло во время телефонного разговора сегодня утром.

Инициатива "коалиции желающих" стала ключевой темой выступления Стармера после встречи европейских лидеров в Лондоне в минувшие выходные, где обсуждалось будущее Украины.

Стармер отметил, что эта инициатива может предусматривать присутствие военных в Украине в случае прекращения огня.

Стоит отметить, что премьер-министр Австралии Энтони Албанизи написал в соцсети X, что провел "хороший" разговор со Стармером.

По его словам, они подтвердили свою "преданность храброму народу Украины в защите его суверенитета и международного права".