Австралия поддержала план Британии по "коалиции желающих" для Украины

Австралия готова рассмотреть участие в "коалиции желающих" для поддержки Украины. Эту инициативу ранее предложил премьер Британии Кир Стармер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По данным издания, Стармер приветствовал "готовность Австралии рассмотреть возможность участия в Коалиции желающих для Украины". В офисе премьер-министра Великобритании сообщили, что это произошло во время телефонного разговора сегодня утром.
Инициатива "коалиции желающих" стала ключевой темой выступления Стармера после встречи европейских лидеров в Лондоне в минувшие выходные, где обсуждалось будущее Украины.
Стармер отметил, что эта инициатива может предусматривать присутствие военных в Украине в случае прекращения огня.
Стоит отметить, что премьер-министр Австралии Энтони Албанизи написал в соцсети X, что провел "хороший" разговор со Стармером.
По его словам, они подтвердили свою "преданность храброму народу Украины в защите его суверенитета и международного права".
Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.
Стармер также сообщил, что в планах создание "коалиции желающих" для обеспечения любого мирного соглашения в Украине.
На днях стало известно, что Британия провела переговоры с около 20 странами о "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Переговоры пока на ранней стадии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.