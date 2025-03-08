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Австралия поддержала план Британии по "коалиции желающих" для Украины

Фото: Австралия поддержала план Британии по "коалиции желающих" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Австралия готова рассмотреть участие в "коалиции желающих" для поддержки Украины. Эту инициативу ранее предложил премьер Британии Кир Стармер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным издания, Стармер приветствовал "готовность Австралии рассмотреть возможность участия в Коалиции желающих для Украины". В офисе премьер-министра Великобритании сообщили, что это произошло во время телефонного разговора сегодня утром.

Инициатива "коалиции желающих" стала ключевой темой выступления Стармера после встречи европейских лидеров в Лондоне в минувшие выходные, где обсуждалось будущее Украины.

Стармер отметил, что эта инициатива может предусматривать присутствие военных в Украине в случае прекращения огня.

Стоит отметить, что премьер-министр Австралии Энтони Албанизи написал в соцсети X, что провел "хороший" разговор со Стармером.

По его словам, они подтвердили свою "преданность храброму народу Украины в защите его суверенитета и международного права".

"Коалиция желающих"

Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.

Стармер также сообщил, что в планах создание "коалиции желающих" для обеспечения любого мирного соглашения в Украине.

На днях стало известно, что Британия провела переговоры с около 20 странами о "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Переговоры пока на ранней стадии.

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