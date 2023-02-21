Австралія поповнила список опонентів повернення РФ у міжнародний спорт

До переліку держав, що виступили проти допуску білоруських і російських спортсменів до змагань на міжнародній арені, приєдналася Австралія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Австралійський уряд підтримав спрямований до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) заклик заборонити атлетам із РФ і Білорусі виступати в міжнародних турнірах. Група з трьох із половиною десятків країн вважає неможливою участь цих спортсменів у змаганнях на фоні агресії проти України.

Раніше 35 країн надіслали до МОК колективний лист. У ньому вони назвали невизначеним принцип нейтральності. Оскільки жодних додаткових умов для виступів, окрім нейтральних прапорів, спортивні функціонери не запропонували, то повернення росіян і білорусів для цих урядів виглядає недоречним.

Австралія не стала підписантом такого колективного звернення. Утім, речник тамтешнього міністерства спорту пов'язав це з бюрократичною помилкою. Загалом уряд згоден із висловеними в листі твердженнями.

Нещодавно президент МОК Бах звинуватив Україну в порушенні Олімпійської хартії. На його думку, заклики НОК України бойкотувати Ігри-2024 у Парижі в разі участі росіян і білорусів є тиском на інші країни. Функціонер також мотивував допуск тамтешніх спортсменів "резолюцією ООН щодо боротьби з дискримінацією в олімпійському русі".