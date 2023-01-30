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Франція та Австралія займуться виробництвом снарядів для України

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Париж, Понеділок 30 січня 2023 17:48
Франція та Австралія займуться виробництвом снарядів для України Фото: міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Франція та Австралія домовилися про виробництво та постачання 155-мм снарядів Україні для підтримки у війні проти Росії.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання 20 minutes.

"Кілька тисяч 155-мм снарядів буде вироблено спільно", - заявив він.

Своєю чергою міністр оборони Австралії Річард Марлес назвав угоду між країнами "багатомільйонним проєктом" Австралії та "новою співпрацею між австралійською та французькою оборонною промисловістю".

Нагадаємо, раніше французькі ЗМІ повідомляли, що міністри оборони Франції та Італія під час особистої зустрічі домовилися придбати 700 зенітних ракет на суму 2 млрд євро. Ці ракети призначені для зенітно-ракетного комплексу SAMP-T, що готуються країни передати Україні.

Сьогодні Міноборони Франції підтвердило угоду з Італією щодо купівлі 700 зенітних ракет для системи ППО SAMP-T, яку готують передати Україні.

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