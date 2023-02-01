Австралія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів до РФ
Австралія в середу, 1 лютого, оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Ірану за постачання безпілотників РФ, які вона застосовує проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У МЗС Австралії розповіли, що фінансові санкції введено щодо чотирьох іранських фізичних та чотирьох юридичних осіб, які займаються виробництвом та постачанням дронів до РФ.
Санкції є одним із ширших заходів, оголошених Австралією в середу проти осіб в Ірані та М'янмі за передбачувані порушення прав людини.
"Ми використовуємо всі наявні у нашому розпорядженні стратегії для захисту прав людини - від діалогу та дипломатії до санкцій - відповідно до наших цінностей та інтересів", - йдеться в повідомленні МЗС.
Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі США включило сім організацій з Ірану до свого "чорного списку" за сприяння Збройним силам Росії та її військово-промисловому комплексу.
Також ми писали, що Іран у майбутньому може понести відповідальність за причетність до військових злочинів проти України, оскільки забезпечує армії РФ дрони для ударів по цивільній інфраструктурі.
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