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Австралія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів до РФ

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Середа 01 лютого 2023 10:52
Австралія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів до РФ Фото: Австралія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів до РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Австралія в середу, 1 лютого, оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Ірану за постачання безпілотників РФ, які вона застосовує проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У МЗС Австралії розповіли, що фінансові санкції введено щодо чотирьох іранських фізичних та чотирьох юридичних осіб, які займаються виробництвом та постачанням дронів до РФ.

Санкції є одним із ширших заходів, оголошених Австралією в середу проти осіб в Ірані та М'янмі за передбачувані порушення прав людини.

"Ми використовуємо всі наявні у нашому розпорядженні стратегії для захисту прав людини - від діалогу та дипломатії до санкцій - відповідно до наших цінностей та інтересів", - йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі США включило сім організацій з Ірану до свого "чорного списку" за сприяння Збройним силам Росії та її військово-промисловому комплексу.

Також ми писали, що Іран у майбутньому може понести відповідальність за причетність до військових злочинів проти України, оскільки забезпечує армії РФ дрони для ударів по цивільній інфраструктурі.

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