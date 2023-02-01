Австралія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів до РФ

Австралія в середу, 1 лютого, оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Ірану за постачання безпілотників РФ, які вона застосовує проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У МЗС Австралії розповіли, що фінансові санкції введено щодо чотирьох іранських фізичних та чотирьох юридичних осіб, які займаються виробництвом та постачанням дронів до РФ.

Санкції є одним із ширших заходів, оголошених Австралією в середу проти осіб в Ірані та М'янмі за передбачувані порушення прав людини.

"Ми використовуємо всі наявні у нашому розпорядженні стратегії для захисту прав людини - від діалогу та дипломатії до санкцій - відповідно до наших цінностей та інтересів", - йдеться в повідомленні МЗС.