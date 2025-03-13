Австралия вооружается противокорабельными ракетами из-за угрозы Китая

Австралия усиливает оборонительные возможности в ответ на угрозу со стороны Китая. В рамках этого плана страна вооружит свои войска противокорабельными ракетами и модернизирует оборонные системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, Австралия срочно разворачивает новые дальнобойные ракеты после недавнего появления мощных китайских военных кораблей у своего побережья, что стало напоминанием о растущей военно-морской силе Пекина.

С целью усиления военной мощи Канберра планирует вооружить австралийских солдат противокорабельными ракетами и современными системами наведения для защиты огромных морских границ страны. Это подтверждают официальные контракты, а также ряд недавних правительственных заявлений и выступлений.

Reuters пишет, что власти Австралии рассматривают два новых типа современных противокорабельных ракет, которые будут запускаться с мобильных установок, и планируют принять решение по ним до конца года.

Австралийские чиновники заявили, что будущие версии одного из вариантов - ракеты Precision Strike Missile (PrSM) производства Lockheed Martin - будут иметь дальность до 1 000 км и могут запускаться с высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Австралия заказала 42 таких пусковых установки у США, а их поставка ожидается в 2026-2027 годах, согласно данным Министерства обороны.

В июне армия США успешно применила две ракеты Precision Strike Missile для поражения движущейся морской цели во время учений в Тихом океане.